Sin embargo, el propio Kiko Rivera ha intervenido en directo en el programa para desmentir la noticia: “Ojalá eso sucediese, que yo sepa todavía no hemos hablado con nadie ni nos hemos reunido con nadie para avanzar este tema”, aseguraba.

Es más, apuntaba que sus hermanos Francisco y Cayetano le han ofrecido “compradores por ambos lados” pero aclaraba: “No son ellos mismos y todavía no se ha realizado ninguna reunión”.

"Me da igual, como si mi madre quiere vender su parte a Mickey Mouse"

“Estas cosas van despacio y cualquiera no compra una finca en estas condiciones”, apuntaba a Kiko que añadía que tiene “varias opciones” pero queda mucho camino por recorrer: “Ahora tienen que ir a ver la finca, quieren enterarse de cómo está todo…”

“¡C*** es que no es verdad, si fuera verdad te lo diría, ojalá!”, exclamaba Kiko y, cuando le apuntaba que su madre querría vender su parte a alguien en el extranjero, se reía: “Me da igual, como si se la quiere vender a Mickey Mouse”.

Kiko pone en su sitio a Anabel y carga contra Isabel Pantoja

Kiko ha explicado en qué punto está la relación y ha contado que quiere a su prima Anabel Pantoja, sabe que ella jamás ha "actuado con maldad" con él y eso está por encima de todo. Además, Kiko Rivera ha asegurado que "he perdonado a mi madre, pero no olvido". "En el fondo de mi corazón me da pena, porque se está quedando sola", comentaba muy duro Kiko de Isabel Pantoja.