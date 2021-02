Kiko Rivera ha entrado en directo en ‘Sálvame’ para desmentir que haya vendido su parte de Cantora : “Ojalá hubiera vendido mi parte, pero no hemos hablado con nadie, no es verdad lo que os han contado”. Además, ha tenido unas palabras para su prima Anabel y su hermana Isa y, para sorpresa de todos, ha sido más claro que nunca sobre la relación que mantiene con su madre.

Pone en su sitio a Anabel

"Nos hemos mensajeado un par de veces, pero en este momento lo que menos le pido son dramas, y yo amo a mi prima y no le tengo nada que reprochar , ella está actuando de la manera que ella cree correcta y yo lo tengo que aceptar. Lo que ella debe saber es que, a veces, no dice las cosas como son , y en ese aspecto Irene tenía toda la razón del mundo”.

No da crédito con la actitud de su hermana

El dj también ha hablado de su hermana, Isa Pi, asegurando que no acabar de entender la actitud qu ha tomado: “Esto parece ‘Falcon Crest’, es que ya no sabes por donde va a salir nadie, fíjate tú el otro día mi hermana, diciendo ‘mi hermano ya es mayorcito para pedir ayuda de la droga’, pero sister, ¿qué estás diciendo? Ella no le da importancia, pero eso es una putada”. Sin ningún tapujo, Kiko ha querido dejar claro también que no le importan los vídeos que están saliendo de él de hace años, porque era un crío y “el cambio es evidente”.