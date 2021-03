“ Yo no lo veo mal que los políticos puedan hablar de un tema social y, además, que está tan candente… Yo sé que a mucha gente le ha molestado porque piensan que los políticos se meten en este tema para ganar un puñado de votos”, comentaba Kiko Hernández .

“Pues yo te digo que una ministra de Igualdad, ante un proceso de un hombre no condenado, si es desconocedora, debe estar y representar lo que para mí representa la igualdad. Yo también tengo derecho a decir lo que opino, porque tengo un hijo varón, y espero que, si algún día es absuelto de un caso, que no le están condenando mediáticamente. La ministra de Igualdad no se puede involucrar en un tema así”, contestaba firme María Patiño.