Chabeli asegura que Irene Rosales ha pillado a Kiko Rivera tonteando con una chica: "Esperó a que se durmiera y..."

Y a partir de aquí, la mujer del DJ le habría puesto unas normas si quería seguir yendo a la discoteca: “Quiso quitar a las camareras pero no pudo, así que no las quiso ni en la cena de empresa ni en el cumpleaños”.

'Sálvame' ha hablado con Alicia, la amiga de Kiko y nos confiesa que ella no ha tenido nada con Kiko: "pero porque yo no he querido". Asegura que el dj se ha puesto en contacto con ella a través de Instagram para decirle que le encantaba y que quería quedar con ella. Estuvieron hablando desde diciembre hasta enero y confiesa que Irene Rosales le llegó a escribir a ella para decirle que "si fuera una mujer de verdad, no se metería en una relación". Alicia le dijo que ella no se estaba metiendo en nada, que en todo caso era cosa de Kiko.