Anabel Pantoja, que se encontraba en plató, no ha podido evitar reaccionar a la noticia. "Yo te he escuchado. Irene ha dejado la tele, ha dado sus motivos. Hay muchos motivos por los que ha tomado esta decisión. Como tus compañeros no están en la cabeza de Irene, no te adelantes a algo que no ha sucedido. ¿Cuantas veces ha dicho él que viene porque le da la gana? incluso que ha venido en contra de la decisión de Irene. SI el propio protagonista lo cuento no entiendo porque ahora cuentas que Irene está detrás", ha negado la colaboradora.