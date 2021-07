Irene Rosales deja la tele: de su pasado de camarera a su nueva vida como influencer

Irene Rosales ha decidido abandonar la televisión . "No estoy bien", aseguraba la colaboradora de 'Viva la vida' mientras anunciaba la noticia a sus compañeros. Y es que esta determinación la llevaba reflexionando un tiempo en irse de la pequeña pantalla. Las dificultades con las que la mujer de Kiko Rivera se ha encontrado durante el último año . "Me ha venido el bajón ahora. He estado prácticamente un año en hospitales con mis padres con un resultado horrible, pero es que seguidamente ha pasado todo el conflicto familiar de Kiko", confesó entre lágrimas la sevillana.

El 2020 no fue un buen año para Irene Rosales y no solo por la pandemia. La sevillana tuvo que hacer frente a varios problemas personales: perdió a sus dos padres en nueve meses. Mayte Vázquez, madre de la tertuliana, murió a los 58 años tras no superar un cáncer. Y Manuel Rosales, su progenitor, falleció tras 16 años de lucha contra un tumor cerebral. Dos duros golpes familiares de los que aún no se ha recuperado. “"Un año después sigo sin poder hacerme a la idea de que ya no te volveré a ver mamá y no sabes cuánto me duele", escribía la colaboradora junto a una foto con su progenitora.