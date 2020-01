Isa Pantoja no ha querido apoyar a su prima en ‘Sálvame’ y Kiko Rivera reacciona: “Que la llame Ana Rosa, a ella sí le coge el teléfono”

Anabel Pantoja se derrumbó en 'El Tiempo del descuento' durante la entrevista de Kiko Hernández. El colaborador de 'Sálvame' le preguntaba si esperaba que alguien de su familia le estuviera defendiendo en plató y ella no podía evitar las lágrimas.

Y, para corresponder todo el apoyo que ha recibido de ella, Kiko Rivera ha intervenido en directo en 'Sálvame'. Asegura que la quiere como una hermana, desea que gane el concurso: "Más que prima es mi hermana, me he criado con ella, lo que siento por Anabel no lo puedo describir".