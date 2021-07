Kiko Rivera se ha puesto nostálgico y ha hecho una reflexión en Instagram. Distanciado de casi toda su familia tras la reclamación emocional y económica que lanzó televisivamente contra su madre, el DJ publica una foto de cuando era niño y nos confiesa que, a veces, le gustaría ser así de pequeño para volver: "Ahora soy yo el que no debo permitir que mis hijos piensen como yo pienso hoy en día❤️”.

El DJ nos habla de sus 37 años “en el ojo del huracán” a veces “para bien” y a veces “para mal”. Kiko recuerda que él no eligió ser conocido, solo le “tocó” ser “siempre observado y vigilado”. Cree que esta situación le ha quitado muchas cosas aunque también se las ha dado y haciendo balance, cree que sí ha sido feliz “aunque me faltase más amor que juguetes”.

Por eso, nos explica que aunque tenga días “grises” y “tristes”, en ese momento tenía ganas de retroceder en el tiempo: “Hoy, solo por hoy, quiero volver a ser ese niño que estaba con sus padres y familia, aunque no recuerde o no supiese lo que la vida me tenía preparado, era muy feliz”.