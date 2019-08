Lola Gamero, exmujer del padre de Miriam Sánchez, habla sobre la situación de la exactriz: "Es una persona muy inestable, igual que subía, bajaba"

Miriam Sánchez no atraviesa uno de sus mejores momentos. La famosa estrella del cine para adultos está pasando por un bache económico acompañado de un impactante cambio físico.

La que fuera mujer de su padre, Lola Gamero, ha hablado con el equipo de 'Sálvame' acerca de la situación que está atravesando Miriam. Confiesa que era una niña "encantadora y extraordinaria" hasta que su vida cambió por completo: "La vida le dio un giro de 180 grados cuando conoció a Ramiro Lapiedra. Intentamos retirarla de ese mundo, pero no se consiguió", lamenta.

Miriam cambió su vida de arriba a abajo, sin embargo, no era una persona derrochadora. Lola cuenta que no sabe cómo ha podido llegar ahí, aunque confirma que Miriam no es muy estable: "Era una persona que igual que subía, bajaba. Ha tenido carencias emocionales muy grandes".