Luca Onestini defiende a su hermano de las acusaciones sobre sus sentimientos por Adara: "Nunca lo he visto tan enamorado de una chica"

Luca Onestini ha visitado el plató de ‘Sálvame’ para defender a su hermano, Gianmarco, de las acusaciones que en las últimas semanas se están haciendo en su contra. "Su amor siempre ha sido fuerte, ha sufrido mucho pero su corazón no tiene un botón para encenderlo y apagarlo", ha dicho respecto a los sentimientos de su hermano por Adara. "Nunca lo he visto tan enamorado de una chica. Lo único que me interesa es que mi hermano sea feliz y él tiene que elegir con quién quiere estar", ha continuado explicando el italiano.