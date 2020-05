Lydia Lozano estalla con ‘Sálvame’: “No me lo merezco, me voy y si queréis me echáis”

Todo empezó con un anuncio de 'Sálvame': el programa ha tenido acceso a su fuente en el caso de Ylenia Carrisi

‘Sálvame’ ha tenido acceso a un dato que lleva 15 años oculto: la identidad de la fuente de Lydia Lozano en el caso de Ylenia Carrisi. A lo largo de la tarde, una persona que dice que mantuvo una larga conversación con Lydia sobre la desaparición, le ha llamado en varias ocasiones dándole pistas de su identidad…

Tras un tiempo, Jorge Javier Vázquez anunciaba que esta persona iba a acudir a plató, apuntaba que traía pruebas documentales… y Lydia ha terminado por explotar: “No puedo decir el taco, pero me parece una gran p… no me lo merezco. No se ha hecho con ningún periodista”.

Negándose a participar de la polémica y a que vean la luz nuevos datos, la colaboradora cogía su bolso llorando y anunciaba su marcha: “¡Me voy a mi casa y si queréis me echáis! Pero no voy a participar de una vuelta al pasado”.

“Traéis al informador, habláis con quien queráis pero yo no voy a reactivar una demanda”, se quejaba la colaboradora en alusión a las medidas legales que Albano, padre de Ylenia, quiso emprender en su contra. Jorge Javier Vázquez le pedía que estuviera tranquila, que confiara en el programa, pero ella no podía.

“Estoy muy disgustada, somos números, creo que no os habéis portado conmigo”, decía mientras tanto el presentador como el director le pedían calma: “Me duele que se me haga esto, yo ya he pagado mucho ¿No os ponéis en mi piel?”

"Hice daño y me hice daño a mí misma"

Finalmente, conseguían que la colaboradora abandonara el plató pero no la cadena. Minutos más tarde, la colaboradora decía estar "mal" aunque más tranquila: "En casa me harán la misma pregunta ¿Por qué esto otra vez? Y no lo sé".