Kiko Hernández sobre quién le pasaba información a Lydia Lozano sobre Ylenia Carrisi: "Yo sabía que tenía unos datos brutales"

‘Sálvame’ ha tenido acceso a un dato que lleva 15 años oculto: la fuente de Lydia Lozano en el caso de Ylenia Carrisi. La colaboradora del programa explica que no se lo ha dicho a nadie salvo a su madre y a su marido, pero Kiko Hernández, entonces íntimos amigo de la colaboradora, tiene datos.

No sabe si se trata de la fuente principal de información peor sí de quien le daba datos y, ante la pregunta de Mila Ximénez, sobre si él hubiera seguido adelante con la investigación que entonces llevaba a cabo su amiga, ha sido claro: “Por lo que hablé con Lydia en su momento, al 100%, yo sabía que tenía datos acojonantes, brutales”.

Sin embargo, unos minutos después, Kiko ha escrito este nombre en un papel y la colaboradora, sin desvelar el nombre, negaba: "No, mi vida. Te lo juro que no, a lo mejor te dije que creía a esta persona, pero solamente la vi una vez. Yo estuve con mi informador, me reuní con él y a esta persona solo la vi una vez y al lado tuyo".