La mujer, que ha preferido no dar la cara ante posibles represalias, ha confirmado la vinculación directa que tenía Antonio David con la revista . “Él no escribía nada, él se limitaba a llamar por teléfono y decir lo que le parecía, él daba las órdenes para ir contra Rocío Carrasco y todo su entorno”, aseguraba mencionando incluso a María Teresa Campos y otros famosos. “ Era un acoso total contra Rocío Carrasco ”, continuaba.

Por otra parte, tras confirmar que Sergio Alis colaboró con la revista y asegurar que se llevaba muy bien con Rodríguez Menéndez, la extrabajadora de la revista ‘Sálvame’ no quiso contestar a la pregunta directa de Kiko Hernández sobre l a vinculación con ese entorno de Lydia Lozano .

Ante la no respuesta, que dejaba entrever que Lydia trabajó en algún momento con la revista ‘Dígame’, la colaboradora de ‘Sálvame’ estallaba en directo contra la invitada. “¡Qué no seas falsa! Di la verdad, yo sé quién trabajaba en esa redacción y tú no estabas allí… ¡da la cara!”, le decía Lydia que acaba la entrevista visiblemente afectada.