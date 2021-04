Sin embargo, esta y otras informaciones surgidas a raíz de la serie documental de su sobrina han acabado con la paciencia de Amador Mohedano, que atacaba a Kiko Jiménez: “¿Y este sinvergüenza que c*** sabe? ¡Ni sabe ni habla ni nada! Ese lo que quiere es estar ahí sentado no os dais cuenta”.

Amador Mohedano ataca a 'Sálvame'

“Lleváis gente que no tiene ni p*** idea”, se quejaba el hermano de la más grande y criticaba las informaciones aportadas por ‘Sálvame’: “Aparte de exagerado, es que no tenéis información concreta de las cosas j*** ¿Para qué me llamas si no tenéis ni idea? ¡No quiero hablar con ninguno de vosotros, tío!”.