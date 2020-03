Lucía Dominguín niega que Lydia Lozano sea amiga de la familia: "Es una fantasiosa imaginación que llega a rozar la obsesión"

Tras la muerte de Lucía Bosé, Lydia Lozano nos hablaba de ella, de cómo había sido su vida, sus últimos años... Y sus palabras no le han gustado a todos.

'Sálvame' se ponía en contacto con una de sus hijas, Lucía Dominguín, que no quería hablar pero sí quería desmentir a la colaboradora: "No sabe nada de mi entorno privado y, por consiguiente, no representa en absoluto la realidad sino más bien una fantasiosa imaginación que llega a rozar la obsesión".