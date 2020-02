Lydia Lozano pierde los nervios con Kiko Matamoros tras llamarla “lerda”: “Eso lo será tu novia”

Lydia Lozano no está pasando su mejor semana por la polémica información que dio sobre Rocío Carrasco y Rocío Flores. La colaboradora se sintió engañada por su fuente y pidió perdón a los protagonistas de los hechos, no sin antes desvelar la identidad de su fuente: José María Franco .

Este hecho dividió la opinión de los colaboradores, quienes se sometieron a un poli para dejar claro si se fiaban o no de su compañera. Uno de los más críticos fue Kiko Matamoros, quien respondió con un sí rotundo a la pregunta de si consideraba que Lydia hace años dejó de ser periodista para convertirse en show-woman.

Pero la cosa no quedó ahí, Matamoros matizó su respuesta y dijo que creía que su compañera no tenía el título de periodista. Estas palabras le han dolido mucho a la colaboradora y así se lo ha hecho saber a Kiko, quien ha llamado en directo para aclarar la situación: "Sigo mantenido mi postura. Con lo que dije estoy dando a entender que no terminó la carrera".