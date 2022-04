Lydia nos ha contado en primera persona el infierno que está viviendo: "Estoy fatal. Muy cabreada y con mucho dolor. Sobre todo, cabreada, yo que soy tan independiente voy a ser dependiente ahora y me pone muy nerviosa…40 días…no me lo puedo creer. Encima este brazo, que el otro día me uve que ir a poner cortisona porque lo tengo todo dormido. Estoy muy nerviosa", contaba rompiendo a llorar.



La tertuliana ha sufrido un percance mientras se vestía: "Por lo menos no me tienen que operar como a Belén. Me estaba poniendo este vestido, llevaba unas botas altas. He empezado a gritar, ha venido Charly y me ha vendado. Me he montado en el taxi para para ir a trabajar, pero me dolía mucho y me he bajado. Yo aguanto muy bien el dolor, y me dolía mucho", ha explicado Lydia.