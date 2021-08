Merchi, la madre de Anabel Pantoja, tras el documental de su hija: “Me ha impactado”

“El documental lo definiría con una palabra: me ha impactado . Mi cabeza tenía otra cosa que iba a salir, que no iba a salir esto. Desconozco la metamorfosis que ha hecho mi hija, a lo que ha llegado… yo no entiendo de estas cosas”, aseguraba

“De verdad, me he quedado alucinada. Yo cuando la veo en televisión, yo no veo un personaje televisivo, yo veo a mi hija. Y las redes sociales, yo lo único que veo es una foto de mi hija. Cuando veo el documental y veo a toda esta gente hablando… me he quedado a cuadros”, explicaba la madre de Anabel en ‘Sálvame’.