Matie Galdeano nos lo cuenta todo sobre su nuevo amor: “Se ha quedado anonadado, le atraigo mucho”

Maite Galdeando tiene una nueva ilusión. No nos quiso dar su nombre solo su inicial, V, y ahora sabemos que es abogado y que está encantada con él. De hecho, un testigo nos envió unas imágenes que no dejaban lugar a dudas…

Llevan hablando por teléfono quince días y se atreve a decir que la cosa va “viento en popa”, se siente “valorada” por él y nos cuenta que la trata “como una reina”. No sabía que era famosa, cuando quedaron no la reconoció y hasta que no la vio en ‘Sálvame’ no supo de su faceta televisiva.