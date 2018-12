Makoke encara las críticas de 'Sálvame' y Mila Ximénez abandona (momentáneamente) el plató tras una pulla

Hace años que Makoke no pisaba el plató de 'Sálvame'. La última vez sustituía a Kiko Matamoros , su conflicto con Mila Ximénez alcanzaba un punto álgido y se marchaba para no volver. Años, un juicio y un reality después, Makoke ha vuelto a pisar el plató, ha encarado las críticas por su participación en el reality y, tras algún comentario y alguna alusión a su conflicto judicial, Mila Ximénez se ha marchado momentáneamente del plató...

Sin embargo, muchos han considerado "tibia" la actitud de Makoke, que se defendía tranquila: "Lo último que esperaba que esperaba es que me dijerais que he estado estupenda, no se puede gustar a todo el mundo, soy así, fui así, a quien le guste bien y a quien no, lo siento".