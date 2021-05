María Jesús Ruiz accede a que su hija vea en persona a su padre, Gil Silgado, que está muy enfermo: "Nunca me opondría"

José María Gil Silgado se debate entre la vida y la muerte a causa de un cáncer de pulmón por el que lleva luchando 25 días en el Hospital de la Paz de Sevilla . Carlota Corredera contaba esta triste noticia en directo y ha querido trasmitir a través de la hija de Gil Silgado la petición que tiene , que no es más que poder ver a su hija fruto de la relación que mantuvo con María Jesús Ruiz .

La petición parecía bastante complicada ya que José María se encontraba en prisión por el caso con María Jesús Ruiz, por el que tenía que cumplir 9 meses. Ahora, Cinta, la hermana de Gil Silgado, ha estado en directo para explicar que "tiene bastante miedo y que los médicos le han dicho que si no se opera, la infección que tiene cada vez le coge más espacio", algo que sería peligroso para su salud. Por ello, "entre mañana y pasado tiene que decidir si se opera", y es que "no se quiere operar porque dice que no le gusta estar con una bolsa para hacer sus necesidades".