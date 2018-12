Negó haber vuelto con él, explicó que si se reunieron en Lisboa fue por un tema profesional, pero una foto en la que vemos cómo José María Gil Silgado pasa su brazo por el hombro de Mª Jesús Ruiz ha hecho que la modelo se derrumbara. Finalmente, la colaboradora de 'Sálvame' ha confesado que ha intimado con su expareja y ha explicado el motivo, quiso tenerlo de su lado por un proyecto laboral: "Él está obsesionado conmigo, fui a Lisboa con la intención de camelármelo, quería que sintiera plena confianza y decirle 'te traigo esta bomba'", y la bomba es un proyecto profesional que va a hacer ausentarse a Mª Jesús y no quiere tener problemas con él y con su hija.

Y esta noticia despertaba la indignación en 'Sálvame' ya que los colaboradores no entendían la actitud de María Jesús. Ella lo negaba, se defendía... pero una foto en las que les vemos paseando y él rodeando su hombro con un brazo ha hecho que se rompiera: “¿Os digo la verdad? Fui con la intención de camelármelo, de intentar que se sintiera cómodo, siempre quiere volver y como está tan obsesionado conmigo, lo intenté utilizar”.

Entre lágrimas, ha explicado que quería que sintiera cómodo para tenerle de su lado: “Quería que le suscitara confianza para decirle ‘esta es la bomba que te traigo” y la bomba es un proyecto profesional que María Jesús quiere abordar, del que no puede dar detalles, pero que va a suponer que se ausente durante un tiempo y lo que quiere es que esto no le pase factura en lo que a la situación con la hija que tienen en común se refiere. Sin embargo, Gil Silgado no accedió cuando, un día después, le contó sus planes.