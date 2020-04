María Patiño ha sufrido un percance: “Una señora enfadada con el programa se me abalanzó y me tiró el carrito de la compra”

Jorge Javier Vázquez que apuntaba que teme cómo va a reaccionar la sociedad ante lo sucedido por el coronavirus porque parece muy polarizada y los ánimos bastante crispados. El confinamiento hace que no puedas tomar el pulso de la gente, con lo que aún no es previsible y María Patiño nos ha contado lo que igual sufrido.

No sabemos por qué, si porque no opina como ella o porque difiere en alguna de sus opiniones sobre la situación pero lo cierto es que, mientras hacía la compra, sufrió un percance: “Una señora que estaba enfadada con el programa y con nosotros, con Jorge y conmigo, se me abalanzó, me tiró el carrito de la compra y vino a insultar”.