KITT, el coche fantástico, es testigo de la conversación entre María Patiño y Montero sobre Chelo García Cortés: "He perdonado demasiadas cosas"

María está triste y decepcionada con su compañera y 'amiga' y confiesa: "No me he dejado nada dentro. En el fondo yo creo que no me he dado mi sitio en la relación de amistad y creo que he perdonado demasiadas cosas". Además, dice que no le responde a los mensajes que Chelo le ha mandado porque le haría mucho daño: "Las palabras no las borras, el silencio lo justificas, si se te va la lengua queda para siempre".