María Patiño regresa tras su boda y se emociona contándonos todos los detalles

No hemos estado en Sri Lanka pero sí en ‘Sálvame’ y es que le programa ha querido celebrar una especie de ceremonia para dar la bienvenida a María que, aunque iba de negro y no de blanco, regresaba a plató como una flamante novia. A ritmo de ‘no dejes de soñar’ de Manuel Carrasco, María bajaba las escaleras, se emocionaba y se reencontraba con sus compañeros durante un largo aplauso.

Y allí, nada más llegar, se puso a llorar porque no paraba de llover, sin embargo, se dejó llevar: "No preparé nada ni organicé nada, a las cinco y media me dijeron baja a la playa y cuando bajé, me pusieron la canción de 'No dejes de soñar' y comenzó todo". Era el día de su cumpleaños, el tiempo perfecto, las nubes se fueron y el atardecer hizo que todo se inundara de luz naranja: "Lo viví de una manera muy especial".