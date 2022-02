“Una de las cosas que me llevó a intentar entender a Rocío y a aceptar que me había equivocado es que yo hace muchos años conté que tenía bulimia y la sociedad creía que era un problema de niñas caprichosas que solo queríamos estar delgadas. Me sentí incomprendida socialmente porque hasta profesionales de la medicina me hacían sentir mal conmigo misma. Me sentí culpable por estar enferma”.