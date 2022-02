A Anabel Pantoja no le ha hecho gracia que su padre concediera una entrevista hablando de su vida privada, pero lo que peor se ha tomado es que se filtre contenido de esa conversación cuando Bernardo no habría dado su consentimiento para ello. “Quiero dejar claro a España que cuando se hace una entrevista y se graba, con o sin consentimiento, y tú tienes esa entrevista, si no se te consiente [publicarla] porque no le pagas tienes que estar callado. Eso es ilegal. Eso no se lo haces tú a cualquiera, se lo haces a una persona enferma”, expuso Anabel Pantoja, aludiendo a que su padre se encuentra muy frágil de salud en estos momentos.