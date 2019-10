María Patiño carga contra Rosa Benito: “Deja de escupir porque no me voy a quedar callada"

Desde quedejó ‘Sálvame’, laestá servida. Y es que la colaboradora puso unosen contra dey hace unas semanascontaba en el plató que la colaboradora no quiso ni saludarle . Rosa Benito ahora trabaja en el programa ‘Ya es mediodía’, por lo que por los pasillos sigue coincidiendo con susaunque según Belén Esteban, Rosa pide irse antes para no cruzarse con ellos.

María Patiño ha tachado a su compañera de “cobarde” porque a pesar de ir en contra de Belén es sus redes sociales, luego la saluda como si no pasase nada. “Entiendo que se fuese resentida o que no le caiga bien Belén, pero hace menos de un año me abrazó tiritando”, ha dicho la colaboradora. Y es que María no entiende las actitudes de Rosa porque en sus redes se muestra de una manera y luego, a la cara, es de otra. Tras asegurar que Rosa le ha puesto a "parir", María ha dicho que cree que deberían respetarse pero ha zanjado el tema diciendo: “Deja de escupir porque no me voy a quedar callada y entonces vamos a ser nosotros los malos y la convertimos en víctima”.