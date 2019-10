María Patiño: “Estela se va a enfadar cuando se entere de que Diego Matamoros le está defendiendo en plató”

Al parecer, los defensores de Estela Grande durante su paso por ‘GH VIP’ iban a ser otros pero es su marido Diego Matamoros el que está en plató y esto podría no gustarle a la concursante: “La familia de Estela me dice que cuando se entere de que su marido le está defendiendo en plató, se va a enfadar, es algo que me llama la atención”.