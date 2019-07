María Patiño se indigna con un comentario de Antonio Montero: "Tienes una mente perversa"

María Patiño está muy dolida con su compañera y amiga, Chelo Gª Cortés. Cree que ha cumplido la palabra que le dio: cuidar a su pareja, Marta, mientras Chelo concursaba en ‘Supervivientes’. Por ello, no entiende que su amiga diga que no la ha echado de menos, que haya hablado mal de ella a sus espaldas y, sobre todo, haya revelado información privada.

María no volverá a compartir camerino con Chelo

Chelo le dijo a Pepi Valladares lo que Gema López y María Patiño hacen en el camerino y aunque ellas dicen que no tienen nada que esconder, se sienten dolidas. Por ello, María anuncia que no volverá a compartir este espacio con su amiga.

Patiño da por rota su amistad

Y es que la amistad parece casi rota. María Patiño no sabe tener relaciones "a medias", con lo que esto ha supuesto un punto de inflexión. Serán compañeras, cordiales... pero no amigas: "No voy a desvelar nada que la perjudique".