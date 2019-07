María Patiño tiene una conversación pendiente con Chelo García Cortés, sin embargo, la colaboradora dice que Chelo se ha intentado poner en contacto pero que ha sido ella quien se ha negado: "He sido yo, yo no he querido". La relación de ambas se tambalea y María confiesa: "No me siento capacitada para tener una relación de verdad con Chelo y yo no sé tener relaciones a medias". Además, concluye diciendo que ha sido leal con ella "hasta el final".