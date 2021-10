No me gusta que jueguen con mis sentimientos

Pero la cosa fue a más ya que, incluso, se ha dicho que María declinó la invitación a la despedida de soltera de Anabel Pantoja porque iba a asistir Laura. Ella lo negaba y, nada más arrancar la ‘cumbre por la paz’, Patiño se declaraba molesta: “No me gusta esto para nada, no me gusta que jueguen con mis sentimientos ni las mentiras, hemos demostrado que podemos trabajar”.