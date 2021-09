"No voy a levantar cabeza", decía irónica Laura Fa tras escuchar a Chelo Gª Cortés, que brotó contra ella tras las palabras que Laura le dedicó, recomendándole que se jubilara porque ya está "superada". A la periodista no le ha afectado porque está segura de no haber actuado con mala intención: "Me dice esto el día que la visten de teléfono móvil sudando como un pollo y que ha llorado antes de salir a plató".

Laura habló "en positivo", con lo que no entiende que le llamen "trepa": "Ni me coge el teléfono ni espera y ya pasa al odio de no querer cenar ´mas conmigo, no tengo problema, los amigos ya os tengo, si ella no quiere, pierde ella lo mismo que yo".