María Patiño, desolada tras su conflicto con Mila Ximénez: “No sé qué más hacer”

En su conflicto con Mila Ximénez, María Patiño asegura que no hay “ningún trasfondo” y le pide disculpas a su compañera si la ha herido: “Le quiero pedir perdón porque no quiero hacer sufrir a nadie, si estamos en una época de reconciliación con una madre, o una amiga… yo doy un paso atrás”.

Pero si su actitud para otros es la de “obsesión”, ella no está dispuesta a cambiar: “No voy a perder esa obsesión por mi trabajo, lo tengo clarísimo porque me da miedo incluso no tener trabajo, me da pánico desde que era muy jovencita”.