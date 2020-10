Mila Ximénez reconoce que está "decepcionada" con María Patiño y la califica como "excesiva" y "obsesiva" en el trabajo

Gema López le explicaba entonces que ante esa alusión a su enfermedad, María no podría rebatir con ningún argumento y 24 horas después, Mila le ha dado la razón: no quiere ser diferente, quiere ser igual a los demás.

“Cometí el error de utilizar algo de forma que era injusta para mis compañeros, espero que no vuelva a suceder porque no me lo quiero permitir”, añadía la colaboradora: “Sigo siendo la de siempre y tienen derecho a responderme como siempre, yo no he bajado el tono. No quiero ir de nada ni quiero dar lástima”.