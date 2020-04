‘Socialité’ celebra elecciones y María Patiño advierte: “Quiero la mayoría absoluta si no, reniego de mi puesto”

Giovanna González nos ha contado en directo en 'Sálvame' que todos los trabajadores, también los que trabajan telemáticamente, van a emitir su voto y se van a decantar por una presentadora u otra. Sin embargo, a la colaboradora de 'Sálvame' no le ha hecho mucha gracia.

"Si yo no gano por mayoría absoluta, reniego de mi puesto", ha advertido María Patiño que no hace "ni coaliciones ni pactos" con nadie. "Muchas gracias, compañera", le decía irónica Patiño, sin embargo... luego le ha dicho a Giovana cuánto le quiere: "Eres de las mejores personas que he conocido en mi vida".