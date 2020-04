Patiño niega que se haya hecho "daño gratuito" a Terelu: “Llorando, me pidió que no se jugara con su profesión y nadie ha jugado con eso, basta ya”

Hay muchos que critican a ‘Sálvame’ por permitirlo y María Patiño está indignada: “Ayer llegué a casa con mal cuerpo, porque yo el daño gratuito no lo entiendo y hoy lo vuelvo a decir, ojalá me valoraseis a mí como valoramos ayer a Terelu”.

Y es que cree que los compañeros fueron generosos. “Yo me pondría de rodillas y os daría las gracias, aunque me llamarais clasista o soberbia”, ha asegurado Patiño y ha recordado la que fue la última conversación con Terelu: “Llorando en el baño me dijo: ‘te pido una cosa, que no jueguen con mi profesión y nadie ha jugado con su profesionalidad, basta ya”.