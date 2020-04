Se cree superior y es "soberbia": Los colaboradores se mojan y dicen lo que de verdad piensan de Terelu Campos en ‘Tereluvisión’

Sin puntos y con adjetivos en videollamada desde sus casas: así han votado los colaboradores de 'Sálvame'

'Tereluvisión' es la sección en la que ‘Sálvame’ ha pedido que los colaboradores, a través de una videollamada ya que están confinados en casa como todos, dieran su opinión sobre Terelu Campos. No tenían que darle puntos, lo que queríamos saber si comparten el criterio de Miguel Frigenti, que en el pasado la calificó como elitista, soberbia, clasista, egocéntrica y la consideró un "callo" a nivel profesional.

Para Lydia Lozano no es clasista, pero sí elitista

Para Lydia, no se tendría que estar hablando de todo esto, deberían juzgar a su hija, Alejandra Rubio. Y es que todo empezó porque, al parecer, la hija de la colaboradora llamó a Lydia “vieja de mi…” Hecha esta aclaración, la colaboradora ha juzgado a su excompañera a quien no ve ni elitista ni clasista pero sí soberbia.

Laura Fa cree que Terelu se siente "superior" a Paz Padilla

Laura Fa comparte el criterio de Lydia Lozano, pero dando un paso más allá. Sí cree que es "elitista", aunque no clasista y también soberbia: “Se cree superior a muchos de los compañeros y se cree superior a compañeros que ahora presentan que ella cree que lo haría mejor, cree que lo haría mejor que Paz Padilla”. No la llamaría "callo" a nivel profesional, pero sí cree que como presentadora se ha quedado "muy antigua" y que ahora es "mucho mejor tertuliana".

"Me dio una oportunidad, pero no me ha impedido ser crítica"

Como a muchas de sus compañeras, a Gema López no le parece que Terelu sea clasista ni egocéntrica ni elitsta. Eso sí, la ve soberbia "como yo" y reconocía sus logros profesionales: "Ella me dio una oportunidad importante y eso no ha impedido que sea crítica con ella y que le haya dicho las cosas que no me hayan gustado", sentenciaba.

Anabel Pantoja defiende su profesionalidad

Para Anabel Pantoja, Terelu es “súper profesional” y lo seguirá siendo. Eso sí, la considera egocéntrica y soberbia (aunque ha tenido algunos problemas para definir el término) pero para nada elitista o clasista.

Gustavo González ve "clasista" y "egocéntrica" a Terelu

Desde la habitación de su hija Mía, que está a punto de llegar al mundo, Gustavo González también ha participado de ‘Tereluvisión’: para él, no es elitista pero sí es “evidente” que tiene un poco de clasista. También le ve un punto de soberbia pero no pelota y sí egocéntrica en el sentido de que cree sus opiniones por encima de las de los demás.

Chelo Gª Cortés, la más indulgente

Para la colaboradora, quien fuera su compañera no es nada de lo que han escrito sobre ella, además, ha destacado que ha visto un cambio en ella a lo largo del tiempo: "Ha sido soberbia en algún momento, pero ahora no".