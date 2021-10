Conocido como el conductor de María Teresa Campos, en realidad es la persona de confianza de toda la vida de la presentadora, su mano derecha. Jamás ha hablado, pero ha roto su silencio en una exclusiva de la que no tenían conocimiento ni Terelu Campos ni Carmen Borrego.

Belén Esteban salía de plató ante las primeras reacciones que la noticia había generado. Primero conseguía hablar con Terelu Campos, que no sabía nada de la entrevista: "No tenía ni idea y está muy dolida con Gustavo, está muy jorobada". Sin embargo, Carmen Borrego estaba enterada ya y está tranquila: "Lo da como normal".

Poco después, intervenía la propia Carmen explicando que se enteró de la entrevista cuando ya estaba hecha: "Me enteré por él, yo le pregunté cómo no me lo había dicho y dice que Teresa le pidió que hablara".