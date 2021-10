Carmen Borrego no ha querido guardarse esta información para ella y ha decidido compartir que este miércoles habla "una persona muy cercana a Teresa" en una revista, tras las cávalas de los compañeros ha afirmado con la cabeza cuando se ha dicho el nombre de Gustavo, el chofer y persona de confianza de su madre.

Gustavo concediendo una exclusiva para una revista es algo que ha sorprendido y mucho en el plató. Belén Esteban ha gritado a los cuatro vientos cuánto se "alegra" y explica por qué: "Gustavo vive en Paracuellos y muchas veces hemos coincidido en un restaurante. Gustavo siempre me decía: 'Que mal Bigote porque yo si enseñara lo que tengo en mi teléfono...". Entrevista de la que Carmen se ha enterado una vez que se ha hecho y que su madre "le ha dicho que hablara".

Carmen Borrego recuerda que ya dijo en su momento que "Gustavo ha hilado muchas cosas" después de todo lo ocurrido con Bigote y habla sobre si su madre se puede enterar de cosas que le hagan daño: "Le ha contado muchas cosas y otras que ya no tenían sentido contarlas porque lo único que le hace es daño"

Además, Carmen ha confirmado que ya está firmada la venta de la casa y que "es seguro" porque "hay arras firmadas" . La colaboradora asegura que se ha vendido "por lo que se quería" . La hija de Teresa Campos explica que su madre no va a comprarse otra vivienda: "Mi madre siempre dijo que cuando vendiera la casa no iba a comprar, iba a alquilar".

Alejandra Rubio y ella es conocido que no están en el mejor momento en su relación de tía y sobrina aunque deja la puerta abierta a "cuando ella quiera" para solucionarlo y asegura que está contenta de que sea feliz: "Tiene edad de divertirse y ha estado unos meses que no era demasiado feliz, yo la veo con otra cara". La colaboradora ha afirmado que su sobrina sabe estar sola sin pareja: "Ha estado todo el confinamiento sola". Además, no "entiende" las declaraciones que ha hecho su exnovio Tassio en el programa: "Tuvieron una relación muy corta, cuando estaba con ella hablaba muy bien de ella".