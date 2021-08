Las dos aludidas aceptaron contar lo ocurrido y fue la hija de Rocío Jurado quien se lo relató a la audiencia. “Se me han saltado las lágrimas, pero estoy bien”, reconoció. Lo que ocurrió es que Marta López le pidió a su compañera acercarse para decirle “una cosa bonita” sobre su hijo, David Flores. “No hay nada que tú me digas que yo no sepa”, respondió la protagonista de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.