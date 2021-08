Rocío Carrasco, sobre si ha hablado con sus hijos: "No he recibido ninguna llamada ni la espero en este momento"

Su vida ha cambiado desde la última vez que estuvo en el plató de 'Sálvame', "en tranquilidad emocional, en relax emocional", ha asegurado, y todo lo que ha vivido después de la emisión de su documental todavía no lo ha digerido del todo, "en profundidad tardaré en asimilarlo", ha explicado.

"Durante mucho tiempo pensaba que todo el mundo era malo hasta que me demostraban que era buenos y me he dado cuenta que estaba equivocada", ha contado, y ahora piensa "lo maravillosa que puede llegar a ser el ser humano, de la solidaridad de la gente", ha sentenciado.