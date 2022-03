Marta Riesco defiende a Antonio David en directo ante las palabras de Jorge Javier: "No me gusta que le llaméis así"

Pero esto no ha sido todo, la periodista ha sacado la cara por Antonio David y le ha defendido cuando Jorge Javier se ha referido a él como 'el penas': "No me gusta que le llaméis así, no me gusta que le faltéis el respeto a nadie. Es muy divertido, con que le llaméis por su nombre...". Y también ha confirmado que no ha ido a verle a su función por ella misma y no porque su pareja se lo haya dicho: "Nunca me ha impedido nada, le llamas 'el penas', ¿cómo voy a ir? Siempre le estás diciendo cosas que cuando quieres a alguien no puede ser".