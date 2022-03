Amor Romeira que ha reaccionado en sus redes tras conocerse la noticia sintiéndose muy enfadada con la que hasta ahora era su gran amiga, Chabeli Navarro y es que ella asegura que todo esto es mentira: "Eso no es verdad, no se trata de que exista un contenido sexual . ¿Todo el mundo que me diga que escote más bonito es una llamada subida de tono?".

"Lo que me tiene mal es esto, yo no me lo esperaba de ella, la he apoyado en todo y no creo que me merezca esto. No todo vale y eso no es verdad. Yo estoy aquí gratis porque sé que la gente puede pensar que yo estoy compinchada con esto", asegura.