Marta Riesco ha estallado en sus redes sociales . A la reportera de 'El programa de Ana Rosa' no le sentó bien que se sacaran los vídeos de su pasado en 'Sálvame' y aseguró en sus historias de Instagram que lleva cinco meses "sufriendo un acoso y derribo increíble por parte del programa". María Patiño, que siempre ha puesto en duda que Marta no quiera ser personaje público , reaccionó a esas declaraciones en Twitter con un mensaje muy contundente: "Es indignante la utilización de la palabra acoso en la boca de una chica que solo busca la fama".

Unas palabras que no le han gustado nada a la colaboradora de 'Ya son las ocho', que ha decidido responderle tanto en Twitter como en Instagram. "Lo que es indignante es que tú te escudes en que yo busque la fama para justificar el acoso que sabéis que me estáis haciendo" , ha comentado Marta Riesco en Twitter, donde le ha lanzado una pregunta a María Patiño: "¿Dónde estaba tu feminismo cuándo desde tu programa, 'Socialité', animabas a la audiencia a adivinar con qué hombre famoso había estado Marta Riesco?".

Pero esa no ha sido la única pregunta que Marta Riesco le ha lanzado a su compañera de cadena, pues en sus historias de Instagram ha compartido el tuit de María junto a varias cuestiones más: "¿Entonces si quiero fama por qué sois vosotros los que estáis sacando todo lo que yo he hecho con 18 años? ¿Si quisiera fama no crees que lo habría sacado yo en vez de trabajar durante cinco años en Ana Rosa y que nadie supiera nada de mi vida privada ni mi vida anterior?".