La respuesta de Marta Riesco a 'Sálvame': “Esto no hay cuerpo humano que lo aguante”

Tan solo unas horas después del gran estreno ‘De Miss fea, a yo soy Bea’, Marta Riesco ha reaccionado en sus redes sociales. Ha comenzado explicando el problema de salud que sufrió de pequeña en uno de sus ojos y ha terminado suplicando que se la deje en paz. Ha intentado tomarse la fama con humor, pero no lo está consiguiendo “Esto no hay cuerpo humano que lo aguante”.

Visiblemente abatida y con el filtro que suele utilizar, Marta Riesco ha utilizado la cámara de su móvil para suplicar que la dejen en paz. Asegura haber llegado a su límite y no entiende el acoso mediático y las continuas burlas que se generan hacía su persona “Desde hace 5 meses llevo sufriendo un acoso y derribo increíble por parte del programa ‘Sálvame’ y La Fábrica de la Tele, hasta el nivel que tuve que coger una baja médica porque el acoso era insufrible, era demasiado. Han sacado todo lo que podían sacar de mí desde que tenía 18 años y la suerte que tengo es que no he hecho nada malo a nadie”.

“Empezaron a poner una canción ‘No tengas miedo’, una canción que hice cuando tenía 18 años para ridiculizarme y que no pudiera trabajar en el programa en el que trabajo… A partir del día que decidí dar una serie de explicaciones fue imposible seguir con mi vida porque directamente, me machacaron…”, Marta se remonta al momento en el que anunció que estaba enamorada de Antonio David Flores como origen de todos sus males. Ha estado dos meses fuera del foco mediático “montado vídeos” y asistiendo a terapia "Me hace gracia que digan que me siento cómoda en el papel de personaje cuando no me han dado otra opción”.

Ha asegurado que se arrepiente de haber entrado en directo en un programa, el nuestro, al escuchar a una persona hablar barbaridades de ella, habla de Anabel Pantoja: “Ese día pete después de casi dos meses” y confiesa que nunca ha querido ser cantante “No quería ser cantante, era un decir ‘Aquí estoy, no me vais a hundir'”.

La terapia le ayudó a reírse de las mofas y sintió que no podía hacerle eso a su familia, tenía que luchar y seguir adelante. Sin embargo, tiene la sensación de que se están volviendo a pasar ciertos límites y no entiende que personas que han denunciado violencia mediática, estén volviendo a cometer el mismo error “¿Qué se está haciendo conmigo? ¿Qué he hecho en esta vida para que me hagáis esto? Yo no soy hija de nadie, he llegado hasta aquí porque estudié mi carrera, estuve en La Sexta, estuve en sitios durante años sin cobrar y comiéndome la mierda que nos hemos comido tantos periodistas que soñamos con llegar hasta aquí. Y ahora que he llegado, ¿Creéis que me podéis estar haciendo esto?”.