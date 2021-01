Es entonces cuando Kiko Matamoros tomó la palabra: “Es que no era parte de su equipaje, ni su maleta”. “ Eran dólares… ”, continuaba el colaborador que era interrumpido por Chelo: “¿Estabas tú en el viaje, querido?”. “Mira, Chelo, no tengo ningún interés en molestarte. Es simplemente poner de manifiesto la forma de actuar que a mi parecer es de servilismo, al final era una relación de conveniencia. Al final, por parte de Isabel Pantoja, esa utilización consistió en pedirte que le trajeras su dinero de Argentina ”, aseguraba Matamoros mientras Chelo se limitaba a decir: “Si tú lo dices”.

Chelo acaba entre lágrimas

Poco después, tras repasar algunos vídeos, las “bromas” de Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez hicieron que Chelo estallase en directo: “Estáis jugando con algo que no me gusta. Llevo 8 años pasándolo muy mal con el tema de Hacienda así que no me toquéis la narices, además sin tener ningún delito fiscal, y lo estoy pasando muy jod*** y estoy hablando muy en serio”.