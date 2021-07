Máximo Valverde asegura que José Luis Moreno le hizo “perder mucho dinero”. El actor tenía un compromiso con Sancho Gracia para hacer la segunda parte de Curro Jiménez, que se iba a rodar en Chile, pero finalmente no lo hizo ante la propuesta de José Luis Moreno.

José Luis Moreno le llamó para presentar un espacio, Máximo le dijo que tenía apalabrado ese otro proyecto y el productor le pidió que no firmara: “Me dijo, no te interesa lo de Curro Jiménez porque conmigo vas a estar más tiempo”.

Preocupado, llamó hasta en cinco ocasiones al productor y no descolgó el teléfono, el equipo le remitía a José Luis y nunca más supo nada: finalmente fue le propio Moreno el que presentó el programa junto a Juncal Rivero.

“Todavía estoy esperando a que me diga una sola palabra de por qué”, reprochaba Máximo, que añadía: “Dejé de ganar mucho dinero con Curro Jiménez además de todo el dinero que me iba a pagar él, me hizo una pu*** gordísima a nivel económico y profesional”.