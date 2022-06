Adela González da detalles de su actuación en homenaje a Queen: "Hay coreografía"

Adela González va a hacerle un homenaje a su grupo favorito, Queen, en el segundo concierto del 'Sálvame Mediafest 2022' tras debutar en el primer programa con 'No controles', acompañada por Vicky Larraz. En esta ocasión se subirá al escenario con el grupo We Will Rock You, con el que ya ha podido ensayar su actuación.