La entrevista de Omar Sánchez causa revuelo en plató y Carmen Borrego da más detalles: "Es muy dura"

Con respecto a lo que ha dicho Carmen Borrego sobre la exclusiva de Omar Sánchez, Marta López no cree que el 'negro' vaya a decepcionar a la familia de Anabel : "Yo creo que no se va a meter con tu prima", ha expresado. " Lo que no puede ser es que ahora de repente no os interese y que nadie de la familia le hagáis caso ", ha añadido.

Isa P, por su parte, ha expresado su opinión sobre la entrevista que ha hecho la ex pareja de su prima: "Espero que la entrevista no sea por venganza. Anabel no le ha hecho nada por rehacer su vida". Una frase que ha hecho estallar a Marta López, quién ha decidido no callarse y poner las cartas sobre la mesa: "No digáis que no se le está haciendo nada. A esa persona se le está haciendo daño". Por su parte, Lydia Lozano también ha explotado contra Marta López y la ha acusado de hacer "juego sucio" al no querer contar lo que habla con Omar Sánchez.